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سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في شركات الصرافة

سعر الريال 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع في أخر تحديث للبنك المركزي
إسلام عزام 4:00 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21 4:00 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

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حافظ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، على نفس مستويات البيع والشراء، بنهاية التعاملات في شركات الصرافة العاملة بالسوق المصري خلال الإجازة الأسبوعية للبنوك المصرية ليسجل المتوسط 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للعملة السعودية أمام الجنيه عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

كما وصل سعر الريال السعودي إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وفيما يخص سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بشبكة فروع مصر للصرافة جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وعلى الأسعار نفسها، جاء سعر شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكة فروع بنك ”HSBC” أمام نظيره المحلي الجنيه، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وعلى صعيد سعر شراء الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم وصل إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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وحقق الناتج المحلي السعودي الإجمالي الحقيقي ارتفاعاً قدره 5.8% في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع الثاني من العام 2021.

وأرجع خبراء هذا الارتفاع في الناتج إلى النمو الكبير الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 12.9%.

بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمقدار 1.6%، كما حققت الأنشطة الحكومية نمواً قدره 1.4%.

كما سجل أكبر اقتصاد عربي فائضًا في الميزانية بلغ 6.7 مليار ريال (1.79 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري.

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بقلم إسلام عزام

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