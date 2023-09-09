سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-9-2023 مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-9-2023 على مستوياته الأخيرة مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة بالسوق المصريةبالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

وترصد بوابة جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، وفقًا لماكينات الصراف الآلي وعدد من المواقع الإلكتروينة الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وحقق سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

وعرض بنك التعمير والإسكان، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وطرح البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وقدّر بنك مصر، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

أما سعر في البنك الأهلي المصري، بلغ مستوى صرف عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر

وسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.