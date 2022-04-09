بينت التعاملات الصباحية استقرار سعر الريال السعودي اليوم السبت 9 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.856 جنيه للشراء، و4.882 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وأظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع فى بداية التعاملات.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره المصري 4.87 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع فى افتتاح التعاملات داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

ووصلت مستويات شراء وبيع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد عند 4.71 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

كما أظهرت التعاملات الصباحية وصول الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العقاري المصري، إلى 4.74 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

واستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المشرق عند 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

من ناحية أخرى جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

ووصلت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.