سعر الريال السعودي اليوم السبت 8-7-2023 في مقابل الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

اليوم 8-7-2023 في مقابل الجنيه المصري بثاني أيام الإجازة الإسبوعية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة استقرارًا لسعري الشراء والبيع، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري». ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة مملكة السعودية، طبقًا للمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

طرح سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري بـ 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

قدر سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.21 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عرض سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر

سعر عملة مملكة السعودية في البنك المصري الخليجي

في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري إلى 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

طرح سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.