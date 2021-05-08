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سعر الريال السعودي اليوم السبت 8-5-2021 في البنوك المصرية

4.16 و4.19 جنيه سعري الشراء والبيع للريال بأغلب البنوك
منى صلاح 11:12 ص, السبت, 8 مايو 21 11:12 ص, السبت, 8 مايو 21

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سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بمستهل تعاملات اليوم السبت، 8-5-2021، متوسط سعري عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، داخل أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، بحسب أسعار العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، أول أمس الخميس، وذلك لإعتبار يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية للقطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استهل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، داخل فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية المحلية من حيث الأصول، تداولاته عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كذلك، افتتح سعر عملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، تداولاته عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وبالمثل، بلغ المستوى السعري للريال السعودي مقابل العملة المصرية، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر مصرف خاص من حيث الأصول بالسوق المحلية، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

كما يتداول سعر عملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المصرية، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بشبكة فروع بنك فيصل؛ صاحب أكبر حصة سوقية للتعاملات المصرفية الإسلامية في السوق المصري.

ريال سعودي

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

فيما أظهرت شاشات التداول الصباحية داخل فروع بنك التنمية الصناعية، تداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.12 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وعلى صعيد سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، داخل شبكة فروع بنك HSBC، استهل معاملاته للريال عند مستوى سعري 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بالسوق المصرية.

أعلى سعر للريال السعودي

وأظهرت أحدث تقارير المال عن أسعار العملات الصباحية، وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.16 جنيه للشراء؛ الأعلى من حيث الشراء، في 11 مصرف محلي، من بينها أكبر 3 بنوك حكومية وخاصة بالسوق المصرية، وهي الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي وفيصل الإسلامي وبلوم وعوده والمشرق والأهلي المتحد والمصرف العربي الدولي وHSBC وQNB.

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أدنى سعر للريال السعودي

وفي المقابل، يستحوذ المصرف المتحد على أدنى سعر للريال مقابل الجنيه، على مستوى الشراء في السوق المحلية، ليظل عند 4.03 جنيه، بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

يعرض سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل سوق الصرافة المصرية، عند مستوى سعري 4.15 و4.18 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب الأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة.

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بقلم منى صلاح

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