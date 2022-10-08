استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 8-10-2022 أمام الجنيه المصري، وذكر موقع البنك المركزي المصري، أن متوسط سعر صرف العملة السعودية سجل 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي، أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، من بينها بنوك حكومية وخاصة وعربية وأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، إلى 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، إلى 5.06 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني، 5.17 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف العملة السعودية في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

سجل سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري، 5.09 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك سايب

بلغ سعر الريال السعودي في بنك سايب، 5.13 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق، 5.17 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، إلى 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس، 5.19 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.