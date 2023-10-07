سعر الريال السعودي اليوم السبت 7-10-2023 مقابل الجنيه المصري

مازال سعر الريال السعودي اليوم السبت 7-10-2023 مستقرًا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية تزامنًا مع الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت للبنوك، ووصل متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

وينشر موقع جريدة “المال” تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لماكينات الصراف الآلي وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، حقق سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وطرح بنك بلوم مصر، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

ومازال سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مستقرًا عند: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر في بنك الإسكندرية على مستواه الأخير عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

واستقر سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني عند: 8.14 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك البركة

وقدّر بنك البركة، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قناة السويس

وعرض بنك قناة السويس، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.