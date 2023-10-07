سعر الريال السعودي اليوم السبت 7-10-2023 أمام الجنيه المصري

حافظ سعر الريال السعودي اليوم السبت 7-10-2023، على استقراره أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تزامنًا مع العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وسجل متوسط سعر عملة السعودية في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع.

ويرصد موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًّا عن أسعار صرف بحسب ماكينات الصراف الآلي وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والعربية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

بلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك البركة، 8.03 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 8.21 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

أما سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان، حقق مستوى صرف عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وحافظ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي على استقراره عند 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك بلوم مصر

ومازال سعر في بنك بلوم مصر مستقرًا أمام الجنيه عند 8.11 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الكويت الوطني

وشهد سعر الريال السعودي استقرارًا في بنك الكويت الوطني مسجلًا 8.14 جنيه للشراء، و8.23 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول مصر

وحقق سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر، 8.16 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في قطر الوطني الأهلي 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.