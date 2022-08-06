سعر الريال السعودي اليوم السبت 6-8-2022 مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 6-8-2022، على استقراره في البنوك المصرية والأجنبية والخاصة، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للسوق المصرفي، وصل إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديث لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التفصيلي التالي سعر عملة المملكة العربية السعودية، بحسب عدد من شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلى للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نفس مستوياته الأخيرة، 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية ببنك مصر

وحافظ سعر صرف الريال السعودي ببنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، على نفس مستواه، 5.06 جنيه للشراء، 5.09 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي، استقر سعر الريال السعودي لمقابل الجنيه المصري، عند مستوى 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

ومازال سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستواه الأخير في بنك الإسكندرية، 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، عند 5.08 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس، إلى 5.04 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي القطري أمام الجنيه المصري 5.03 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

ومازال سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، عند 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي على استقراره، عند 4.95 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.