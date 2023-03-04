سعر الريال السعودي اليوم السبت 4-3-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

اليوم السبت 4-3-2023 مقابل الجنيه المصري، في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبنوك العمالة بالقطاع المصرفي المصري، متوسط سعر صرف وصل إلى 8.34 جنيه للشراء، و 8.37 جنيه للبيع، وفقًا للتقرير الصادر عن «البنك المركزي المصري» الأخير. ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية، بحسب المواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 7.90 جنيه للشراء، و 8.18 للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 8.05 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 8.09 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.14 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.12 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 7.96 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي القطري

سعر

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري، 8.09 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 8.15 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.