سعر الريال السعودي اليوم السبت 4-3-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة
سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.
سعر الريال السعودي في ميد بنك
سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 7.90 جنيه للشراء، و 8.18 للبيع.
سعر عملة المملكة السعودية في بنك سايب
سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 8.05 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك المشرق
سعر الريال السعودي في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 8.09 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.14 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.
سعر عملة المملكة السعودية في البنك المصري الخليجي
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.12 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 7.96 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.
سعر عملة السعودية في البنك الأهلي القطري
سعر
سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي
سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 8.15 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.