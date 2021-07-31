سعر الريال السعودي اليوم السبت 31-7-2021 في البنوك المصرية

تواصل مستويات سعر الريال السعودي اليوم السبت 31 يوليو 2021، استقرارها مقابل نظيره المحلي الجنيه المصري، داخل عدد كبير من شبكات البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، مقارنة بتعاملات أمس، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق عند 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الدولار الأمريكي عند مستوى 0.27 دولار في نهاية التعاملات الأسبوعية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

جاء سعر صرف الريال السعودي على أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

بلغت مستويات سعر صرف الريال أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر-الريال-السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

جاءت مستويات سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

أظهرت مستويات سعر صرف الريال السعودي امام الجنيه المصري داخل بنك عوده مقابل الجنيه، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أوضحت مستويات شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

سجلت مستويات أسعار شراء الريال السعودي داخل HSBC أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

حققت سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المصري في المصرف المتحد سعر للريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق المصرية عند 4.04 جنيه للشراء.