سعر الريال السعودي اليوم السبت 30-7-2022 مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 30-7-2022 على استقراره أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث رسمي على موقع البنك المركزي المصري الخميس الماضي، حيث حقق متوسط سعر صرف العملة السعودية 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، وذلك نظرًا لبدء العطلة الأسبوعية الرسمية للبنوك المصرية الحكومية والخاصّة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ويقدّم موقع جريدة المال بيانًا تفصيليًّا بسعر العملة بحسب عدد من البنوك، وبعض شراكات الصرافة، وماكينات الصرف الآلي ATM.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

وصل سعر الريال السعودي السبت 30-7-2022 في بنك البركة، التابع لأحد مجموعات الأعمال في المملكة العربية السعودية، عند مستوى 4.91 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك، مستوى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

حافظ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي على نفس مستوياته، إذ توقف عند 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي استقرارًا، عند 5.04 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، استقرارًا في بنك الإسكندرية، عند 5.00 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي القطري

سجلت العملة السعودية في البنك الأهلي القطري أمام الجنيه المصري، سعر 4.98 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

الريال السعودى

سعر صرف الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

في بنك الكويت الوطني وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 4.89 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك العربي الإفريقي

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 4.90 جنيه للشراء، و5.06 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر 5.02 جنيه للشراء، 5.05 جنيه للبيع.