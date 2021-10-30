سعر الريال السعودي اليوم السبت 30-10-2021 في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، السبت 30 أكتوبر 2021 في بداية التعاملات في شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، مع العطلة الأسبوعية للبنوك المصرية، ليسجل المتوسط عند 4.175 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعلى نفس المستويات وصل سعر الريال السعودي إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

كما استقر سعر الريال السعودي أمام الدولار في بداية التداولات الصباحية عند مستوى 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وجاء سعر شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكة فروع بنك” HSBC” أمام نظيره المحلي الجنيه، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بشبكة فروع مصر للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بالبنك الأهلي المصري إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للعملة السعودية أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وعلى صعيد سعر شراء الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم وصل إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

كشف وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن الرقم المطلوب الذي تحتاج المملكة أن تصله فيما يتعلق بحجم الناتج المحلي الإجمالي لها بغية حجز مقعدها من بين الاقتصادات الـ15 الأكبر في العالم.

وأضاف أن الإستراتيجية تستهدف تحقيق استثمارات تراكمية تزيد عن 12 تريليون ريال بحلول عام 2030.

وأوضح أنها تستند إلى تحليل شامل وتشخيص لظروف الاستثمار في المملكة.

كما تسعى إلى المواءمة بشكل خاص مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع الإستراتيجيات القطاعية.

وأشار إلى أن هذه العوامل وغيرها أسهمت في بلورة أهداف الإستراتيجية المتمثلة في زيادة الاستثمار المحلي الإجمالي في تكوين رأس المال الثابت بأكثر من الضعفين ليصل إلى 1.65 تريليون ريال.

إضافة إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً بحلول عام 2030، بزيادة تقدر بنحو 20 ضعفاً لتصل إلى 5.7% من الناتج المحلي