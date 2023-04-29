سعر الريال السعودي اليوم السبت 29-4-2023 مقابل الجنيه المصري

سادت حالة من الاستقرار على سعر
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في بنك أبوظبي التجاري
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في بنك المشرق
سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك المشرق: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري
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سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان
سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.