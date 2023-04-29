سعر الريال السعودي اليوم السبت 29-4-2023 مقابل الجنيه المصري

سادت حالة من الاستقرار على سعر

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم السبت 29-4-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك، وغلب هذا الاستقرار على سعريّ الشراء والبيع للعملة السعودية منذ أكثر من شهر، على الرغم من تحركات جرت في أسعار عملات أخرى خليجية، وفي البنك المركزي المصري وصل سعر العملة السعودية إلى متوسط سعر صرف 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، وترصد جريدة المال حركة صرف العملة السعودية.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك أبوظبي التجاري

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك المشرق

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك المشرق: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

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سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.