سعر الريال السعودي اليوم السبت 28-5-2022 في البنوك المصرية

أظهرت شاشات التداولات الصباحية استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 28 مايو 2022 في البنوك المصرية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.890 جنيه للشراء، و4.916 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وأظهرت التعاملات الصباحية سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وبينت شاشات التداولات الصباحية استقرار مستويات الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

واستقر سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد عند 4.73 جنيه للشراء، و4.921 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

واستقر سعر الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، عند 4.76 جنيه للشراء، و4.92 للبيع، بحسب آخر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وبينت شاشات التداولات الصباحية وصول سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق عند 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وأظهر التقرير الصباحي استقرار الريال السعودي على مستواه أمام الجنيه المصري عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع في بداية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.