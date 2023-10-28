سعر الريال السعودي اليوم السبت 28-10-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهر تقرير المال الصباحي على أسعار العملات العربية والأجنبية استقرار سعر اليوم السبت 28-10-2023 أمام العملة المحلية لمصر بنفس المستويات التي أعلنتها الموقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة في السوق الرسمية المصرفية في اخر تحديث لها، وذلك نتيجة إجازة القطاع المصرفي في أيام الجمعة والسبت، ليصل متوسط سعر وحدة النقد السعودية إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع، بحسب اخر تحديثات لموقع البنك المركزي المصري على أسعار العملات العربية والأجنبية، وخلال السطور التالية تقدم المال لقراءها سعري شراء وبيع عملة المملكة العربية السعودية، والتي جاءت عند:

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

عرض بنك الكويت الوطني سعر اليوم أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.17 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

على نفس مستويات يوم الخميس، جاء سعر الريال السعودي بالموقع الرسيمي لبنك التعمير والإسكان عند 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

حافظ سعر الريال السعودي على مستواه ببنك التنمية الصناعية أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر وحدة النقد السعودية في بنك بلوم مصر

حافظ سعر الريال السعودي على مستوى الشراء والبيع ببنك بلوم مصر أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

حافظ البنك الأهلي المصري على سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري بموقعه الإلكتروني عند 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الريال السعودي بموقع مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودية في بنك مصر

على نفس مستويات الخميس استقر سعر الريال السعودي ببنك مصر أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

عرض بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

حافظ سعر اليوم بميد بنك أمام الجنيه المصري عند مستويات 7.97 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.