حقق سعر الريال السعودي اليوم السبت 28-10-2023 أمام الجنيه المصري بثاني أيام الأجازة الاسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي استقرار الشراء والبيع، وطبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة ، بحسب ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العربية والمصرية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

طرح سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

شهد سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

عرض سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في المصرف المتحد

أما سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري إلى 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري طرح بـ 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.