سعر الريال السعودي اليوم السبت 27-8-2022 مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الريال السعودي اليوم السبت 27-8-2022 إلى مستوى: 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، حيث حقق استقرارًا نسبيًّا، ولم يتغير سعر الصرف عن أمس الجمعة، تزامنًا مع استمرار العطلة الأسبوعية للسوق المصرفية المصرية، ويرصد موقع «جريدة المال» سعر العملة السعودية وفقًا لعدد من البنوك الأجنبية والحكومية والخاصّة والإسلامية العاملة داخل مصر.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي-مصر ABKEGYPT
واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي مصر عند مستوى: 5.10 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي aiBank
وحقق سعر صرف الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي مستوى: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية IDB
وجاء سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية عند مستوى: 5.04 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.
سعر عملة السعودية في المصرف المتحد The United Bank
ووصل سعر عملة السعودية في المصرف المتحد عند مستوى: 4.94 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري NBE
وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مستوى: 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر BANQUE MISR
وفي بنك مصر؛ وصل سعر صرف الريال السعودي مستوى: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي القطري QNB
وفي البنك الأهلي القطري، بلغ سعر الريال السعودي مستوى: 5.05 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
وفي البنك التجاري الدولي؛ جاء سعر الريال السعودي اليوم عند مستوى: 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.
سعر العملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB
وشهد سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي استقرارًا عند مستوى: 5.10 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي EGBANK
بينما في البنك المصري الخليجي، سجّل سعر صرف العملة السعودية: 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي AAIB
وفي البنك العربي الإفريقي، بلغ سعر الريال السعودي: 4.96 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان HDB EGY
في بنك التعمير والإسكان، وصل سعر الريال السعودي: 5.04 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الكويتي الوطني NBK
وفي البنك الكويتي الوطني؛ وصل سعر الريال السعودي اليوم: 4.95 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.