سعر الريال السعودي اليوم السبت 26-6-2021 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بمستهل تعاملات اليوم السبت، 26-6-2021، متوسط سعري 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بحسب الملعن من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي، الخميس الماضي، عن سعر الريال السعودي، ليتداول سعر الريال مقابل الجنيه بفروع البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، بالقرب من تلك المستويات.

ويعد الجمعة والسبت إجازة رسمية أسبوعية للقطاع المصرفي المصري، فيما تستعرض منصة المال الإلكترونية في تقرير يومي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك الرئيسية، كالآتي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، 0.27 دولار، صباح اليوم، السبت.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، صباح اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وكذلك، جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول. الريال-مقابل-الدولار

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وعند 4.15 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، يعرض سعر الريال مقابل الجنيه، بفروع الشركة المصرية للصرافة؛ التابعة لبنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وتتبعت منصة المال الإلكترونية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على شاشات التداول اللحظي بفروع عدد من البنوك التجارية الخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، لتنقل لقرائها الآتي:

سعر الريال السعودي في بنك عوده

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك عوده، بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

وعند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، يتداول سعر الريال مقابل الجنيه، بفروع البنك الأهلي المتحد.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وشهد سعر الريال مقابل الجنيه، مستوى سعري 4.02 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع المصرف المتحد، صباح اليوم السبت.

وبذلك يستحوذ المصرف المتحد على أدنى سعر شراء للريال مقابل الجنيه، بالسوق المحلية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الاسلامي

فيما يعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك فيصل الاسلامي.