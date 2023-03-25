سعر الريال السعودي اليوم السبت 25-3-2023 أمام الجنيه المصري في ثالث أيام رمضان

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم السبت 25-3-2023 أمام الجنيه المصري في ثالث أيام شهر رمضان، 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع، حسبما أشارت تقديرات البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي، وظلت العملة السعودية محافظة على استقرارها طوال الأسبوع المصرفي الماضي، والذي جرى فيه تعديل مواعيد عمل البنوك في مصر، لتصبح 4 ساعات للجمهور في شهر رمضان، من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف ظهرًا.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك المشرق

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك المشرق، إلى 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

حدد بنك سايب سعر الريال السعودي مقابل العملة المصرية بـ: 8.09 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

قدّر بنك التنمية الصناعية سعر الريال السعودي بـ: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أظهر موقع البنك الأهلي المصري تسجيل الريال السعودي أمام العملة المصرية سعر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

قدّر بنك البركة سعر

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

اليوم بـ: 8.02 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

أوضح موقع المصرف المتحد، أن سعر الريال السعودي سجل: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى: 8.19 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي، 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

حدد بنك مصر سعر الريال السعودي بـ: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وصل سعر

اليوم في بنك قناة السويس إلى: 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.