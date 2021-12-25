سعر الريال السعودي اليوم السبت 25-12-2021 في البنوك وشركات الصرافة

مستقرًا في بداية التعاملات

حافظ سعر الريال السعودي اليوم السبت 25 ديسمبر 2021، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه عند مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” بشكل يومي لقرائها بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري.. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

في بداية التعاملات، سجلت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة عند مستوى4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وعلى صعيد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم جاء عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم عند مستوى 4.04 جنيه، و4.20 للبيع داخل شبكة فروع المصرف المتحد .

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وفيما يخص سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري جاء عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل شبكة فروع بنك ”HSBC”.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

نشرت شاشات التدوال اللحظية لدى شبكة فروع بنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، جاء سعر صرف الريال السعودي بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.