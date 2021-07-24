سعر الريال السعودي اليوم السبت 24-7-2021 في البنوك المصرية

تقدم البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر سعر الريال السعودي اليوم السبت 24-7-2021 ، ليأتي متوسط السعر عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هــ وفقًا لأحدث البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري عن سعر الريال السعودي، على موقعه الرسمي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقرت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره العملة الأمريكية عند مستوى 0.27 دولار في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

ومن ناحية أخرى جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

كما بلغ سعر الريال مقابل نظيره الجنيه المصري بشبكة فروع الشركة المصرية للصرافة 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر-الريال-السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

على نفس مستويات الأمس جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

وعلى صعيد مستويات صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، فى فروع بنك عوده، جاء عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أوضح تقرير المال الصباحي وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرية داخل البنك التجاري الدولي، إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

داخل شبكة فروع بنك HSBC ، جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

مقابل الجنيه المصري استقر سعر صرف الريال السعودي على نفس مستويات الأحد الماضي في السوق المصرية عند 4.03 جنيه للشراء، داخل بنك المصرف المتحد.