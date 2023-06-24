سعر الريال السعودي اليوم السبت 24-6-2023 مقابل الجنيه

أظهرت آخر التحديثات على أسعار العملات العربية استقرار سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم السبت 24-6-2023 أمام الجنيه المصري، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليصل متوسط سعر صرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة مملكة السعودية، طبقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول بالبنوك الإسلامية والأجنبية والمصرية والعربية المختلفة.

أظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر الريال السعودي اليوم ببنك الكويت الوطني عند8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي، بأخر تحديث له 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل فروع ميد بنك 7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع، بحسب آخر تحديث للبنوك على العملات

سعر الريال السعودي في بنك سايب

عرضت فروع بنك SAIB سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند مستويات 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في البنك المصري الخليجي

من جانب آخر وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بإيجي بنك إلى مستويات 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

كما عرضت فروع البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية مستويات 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك البركة

ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ببنك البركة إلى مستويات 8.03 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

كما يتيح بنك الاستثمار العربي سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند مستويات 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

ووصل سعر

سعر عملة مملكة السعودية في بنك مصر

داخل بنك QNB أمام نظيره بالسوق المحلية إلى 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر،مستويات 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل فروع بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.