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سعر الريال السعودي اليوم السبت 24-4-2021 في البنوك المصرية

4.16 و4.19 جنيه متوسط سعري للريال بمستهل التعاملات
منى صلاح 10:47 ص, السبت, 24 أبريل 21 10:47 ص, السبت, 24 أبريل 21

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سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بمستهل تعاملات اليوم، السبت، 24-4-2021، داخل عدد من البنوك وشركات الصرافة المحلية، 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب آخر تحديثات معلنة عن متوسط أسعار سوق العملات، من البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استهل سعر الريال السعودي مقابلة الجنيه المصري، تعاملاته اليوم، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كذلك، أظهر سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، على شاشات التداول الصباحية، بفروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، تسجيله 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

فيما يتداول سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، داخل فروع بنك الإسكندرية، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، صباح اليوم، السبت.

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سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

يبدأ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملاته داخل فروع بنك قناة السويس، 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، اليوم.

ريال سعودي

سعر الريال السعودي في بنك العربي الأفريقي الدولي

افتتح سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، تداولاته اليوم، بفروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند مستوى سعري 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي

وفيما يخص سعر عملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، تعرض شاشات التداول الصباحية بشبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول، 4.16 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

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سعر الريال السعودي في بنك البركة

وفي المقابل، يحقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك البركة، مستوى سعري 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع؛ الأعلى محلياً على مستويات البيع، بمستهل التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الأول

شهد سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري في بنك أبو ظبي الأول، عند 4.10 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، صباح اليوم.

أعلى سعر للريال السعودي

تميزت 7 بنوك محلية بأعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستويات الشراء، داخل السوق المحلية، ليسجل في فروع بنوك بلوم وعوده والمشرق والأهلي المتحد والمصرف العربي الدولي وHSBC وQNB عند 4.17 جنيه للشراء، بمستهل التعاملات.

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أدنى سعر للريال السعودي

لا يزال المصرف المتحد يستحوذ على أقل سعر للريال السعودي مقابل الجنيه، على مستوى الشراء، داخل السوق المحلية، ليظل معروض عند 4.03 جنيه، داخل شبكة فروعه.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

يواصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل سوق الصرافة المحلية، البقاء عند 4.15 و4.18 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً لآخر الأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة.

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بقلم منى صلاح

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