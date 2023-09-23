سعر الريال السعودي اليوم السبت 23-9-2023 أمام الجنيه المصري

مازال سعر الريال السعودي اليوم السبت 23-9-2023، مستقرًا أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ووصل متوسط السعر في البنك المركزي المصري إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

ويرصد موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لماكينات الصراف الآلي وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب

حافظ سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب على مستواه الأخير عند: 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر

وحقق سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر عند: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك البركة

ومازال سعر الريال السعودي مستقرًا مقابل الجنيه المصري في بنك البركة عند: 8.03 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة إلى 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبو ظبي الإسلامي

أما سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي، حقق مستوى صرف عند: 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.