سعر الريال السعودي اليوم السبت 23-7-2022

حافظ سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 23 يوليو 2022، على آخر مستوى وصل إليه، بحسب آخر تحديث للبنوك الحكومية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، وذلك نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وأظهر آخر تحديث للبنك المركزي المصري وصوله إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، ويقدم موقع جريدة “المال” خدمة لقرائه بشكل يومي عن أسعار صرف العملات بحسب البنوك وشركات الصرافة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

ثبت سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، عند 5.02 جنيه للشراء، 5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وخافظ سعر الريال السعودي على مستوياته مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، أحد أكبر البنوك الحكومية، عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

ثبت سعر الريال السعودي عند آخر مستوى وصل إليه فى البنك التجاري الدولي «CIB»، وهي 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك البركة

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند مستوى 5.90 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعرالريال السعودي في البنك العربي الأفريقي

أمّا في البنك العربي الأفريقي استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.90 جنيه للشراء، و5.06 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

حافظ سعر صرف الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان على مستواياته عند 4.95 جنيه للشراء، 5.04 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

أما في بنك أبو ظبي الإسلامي سجّل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 5.03 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس 5.00 جنيه للشراء، و5.50 جنيه للبيع.