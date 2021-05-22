سعر الريال السعودي اليوم السبت 22-5-2021 بالبنوك المصرية

وتبعا لبيانات البنك المركزي، يغلب على سعر صرف الريال السعودي الاستقرار، منذ منتصف شهر أبريل الماضي

سجَّل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 22-5-2021، متوسطا سعريا 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، داخل البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وذلك بحسب آخر تحديثات معلنة من البنك المركزي المصري، عن أسعار العملات، كما يعد يومي الجمعة والسبت العطلة الرسمية الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري.

وتبعا لبيانات البنك المركزي، يغلب على سعر صرف الريال السعودي الاستقرار، منذ منتصف شهر أبريل الماضي.

ويتحدد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، وفقاً لآليات العرض والطلب، وتستعرض منصة «المال» الإلكترونية سعر الريال مقابل الجنيه، على مستويات الشراء والبيع، لدى عدد من البنوك الرئيسية وشركات الصرافة داخل السوق المصرية، في بداية تعاملات اليوم السبت.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استهل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملاته الصباحية بشبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وكذلك، أظهرت الشاشات اللحظية بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي، تداول سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، قرب 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وعند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، يتداول سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية بفروع المصرف العربي الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وفيما يخص سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، تعرض الشاشات اللحظية بفروع بنك HSBC، 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، صباح اليوم. ريال سعودي وعملات أخري

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الأول

وافتتح سعر صرف العملة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، عند 4.10 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بفروع بنك أبو ظبي الأول.

سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني

فيما حقق سعر عملة المملكة السعودية مقابل الجنيه، بمستهل التعاملات في بنك الإمارات دبي الوطني، 4.16 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

ويتداول سعر صرف الريال السعودي عند 4.15 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، أمام الجنيه بمستهل تعاملات اليوم في البنك المصري الخليجي.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 4.10 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بفروع بنك قناة السويس.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

فيما يتداول سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، عند مستوى سعري 4.07 و4.20 جنيه للشراء والبيع، بفروع بنك أبو ظبي التجاري، صباح اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران للتنمية

وعند قيمة 4.04 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، يتداول سعر صرف الريال السعودي بفروع بنك مصر إيران للتنمية، أمام نظيره الجنيه بمستهل تعاملات اليوم السبت.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

ويعرض المصرف المتحد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.03 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بمستهل التعاملات.