سعر الريال السعودي اليوم السبت 21-10-2023 مقابل الجنيه

تواصل البنوك العاملة في السوق المحلية في الإبقاء على سعر اليوم السبت 21-10-2023 بنفس المستويات المعلنة نهاية التعاملات الأسبوعية يومي الخميس الماضي يوم الخميس الماضي،بسبب العطلة الأسبوعية التي تشهدها البنوك في أيام الجمعة والسبت، ليصل متوسط سعر عملة المملكة إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، وفقًا لأخر سعر أعلنة البنك المركزي على صفحته التي تنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في، خلال السطور التالي تعرض «المال» لقراءها مستويات شراء وبيع عملة السعودية والتي جاءت على مواقع البنوك الإلكترونية عند:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بدأت «المال» في تقرير الصباحي بعرض بنك مصر سعر الريال السعودي اليوم أمام عملة مصر المحلية عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وحافظ موقع البنك التجاري الدولي CIB على سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية عند 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك SAIB

وأبقى الموقع الإلكتروني لبنك SAIB على سعر الريال السعودي ا عند مستويات 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما حافظ البنك الأهلي المصري على سعر الريال السعودي أمام نظيره بالسوق المحلية عند مستوى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر وحدة النقد السعودية في بنك كريدي أجريكول

أبقى بنك كريدي أجريكول على سعر أمام العملة المحلية لمصر عند مستويات 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

حافظ بنك أبوظبي التجاري على سعر الريال السعودي بموقعه الإلكتروني عند 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية في بنك الإسكندرية

على نفس مستويات الخميس الماضي عرض بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

على نفس مستويات نهاية الأسبوع الماضي.. عرض ميد بنك سعر أمام الجنيه عند مستويات 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

في ختام تقرير المال جاء سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني عند 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.