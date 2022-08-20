سعر الريال السعودي اليوم السبت 20-8-2022 أمام الجنيه بالبنوك

حافظ سعر الريال السعودي اليوم السبت 20-8-2022، على استقراره في البنوك المصرية، نظرًا لاستمرار العطلة الأسبوعية للسوق المصرفي المصري يوميّ الجمعة والسبت، وبلغ متوسط سعر صرفه 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، ويستعرض موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية، بحسب ماكينات الصراف الآلي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري، إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وفقًا لماكينات الصراف الآلي.

سعر عملة السعودية بالبنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري، عند 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

حقق سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي أمام الجنيه المصري، 4.95 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، إلى 5.00 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

حافظ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس، على استقراره عند 5.06 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر صرف عملة السعودية في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد، إلى 4.92 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، على استقراره عند 5.09 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في الكويت الوطني

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، 4.95 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.