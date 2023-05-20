سعر الريال السعودي اليوم السبت 20-5-2023 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري
سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك مصر
سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء ، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك سايب
سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء ، و 8.22 للبيع.
سعر عملة مملكة السعودية في بنك القاهرة
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 8.03 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
سعر
سعر عملة مملكة السعودية في البنك الأهلي القطري
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول
سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 8.16 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.