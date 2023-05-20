سعر الريال السعودي اليوم السبت 20-5-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

اليوم السبت 20-5-2023 مقابل الجنيه المصري في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبنوك العربية والإسلامية والمصرية والأجنبية المخلتفة استقرارا لسعري الشراء والبيع، وبحسب التقرير الصادرعن «البنك المركزي المصري» الأخير، وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، طبقا للمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء ، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء ، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 8.03 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر

سعر عملة مملكة السعودية في البنك الأهلي القطري

في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 8.16 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.