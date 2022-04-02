أظهرت التداولات الصباحية على شاشات التداول اللحظية استقرار سعر الريال السعودي اليوم السبت 2 إبريل 2022 على نفس تعاملات الخميس الماضي، مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها في بداية التعاملات، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.856 جنيه للشراء، و4.882 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره المصري الجنيه داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع بختام التعاملات.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وأظهرت التداولات الصباحية وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وحافظ سعر الريال السعودي على مستواه أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد جاء 4.70 جنيه للشراء، و4.86 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك العقاري المصري، إلى 4.74 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

في بداية التعاملات الصباحية وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المصرف المتحد، 4.88 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

واستقر سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، بحسب التقرير اليومي لـ “المال”.