سعر الريال السعودي اليوم السبت 2-12-2023 أمام الجنيه المصري

يواصل سعر الريال السعودي اليوم السبت 2-12-2023 استقراره أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وبحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري وصل متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودي إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لماكينات الصراف الآلي وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وطرح المصرف المتحد، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة على استقراره عند: 8.19 ىجنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكان والتعمير

وفي بنك الإسكان والتعمير، حقق سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

أما سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، بلغ مستوى صرف عند: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

ومازال سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني مستقرًا عند: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

واستقر سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر عند، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وشهد سعر الريال السعودي اليوم استقرارًا في بنك قناة السويس عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.