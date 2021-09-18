سعر الريال السعودي اليوم السبت 18-9-2021 في البنوك المصرية

شهدت مستويات سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه، حالة من الاستقرار على نفس أسعار الخميس نتيجة عطلة البنوك الأسبوعة يومي الجمعة والسبت ، داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، مرتفعًا قرشًا على تعاملات أمس، ليسجل متوسط سعر الريال السعودي 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات. وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وأظهر التقرير الصباحي للمال بحسب مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل البنوك وصول مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال السعودى، إلى 3.75 ريال.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ بمستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

صباح اليوم السبت يستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

داخل شبكة فروع مصر للصرافة جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري جاء عند 3.75 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

وعلى نفس مستويات الخميس الماضي استقر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده إلى مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

مقابل الجنيه جاء سعر صرف الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه صباح اليوم السبت داخل بنك HSBC عند مستويات 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.