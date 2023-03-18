سعر الريال السعودي اليوم السبت 18-3-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

اليوم السبت 18-3-2023 أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في ثاني أيام العطلة الأسبوعية، وأكد موقع البنك المركزي المصري أن متوسط سعر تداول العملة السعودية وصل إلى 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع، وتستعرض جريدة المال في التقرير التالي حركة تداول العملة السعودية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في الجهاز المصرفي المصري.

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري إلى: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

حدد البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي بـ: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك المشرق

أكد بنك المشرق أن سعر الريال السعودي سجل: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر

سعر صرف العملة السعودية في ميد بنك

في بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك: 7.97 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

أوضحت تقديرات مصرف أبوظبي الإسلامي أن سعر الريال السعودي وصل إلى: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي إلى: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 8.00 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

أشار المصرف المتحد إلى أن سعر الريال السعودي سجل: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.19 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أوضح البنك التجاري الدولي أن سعر الريال السعودي سجل: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر سعر: 8.11 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

حدد بنك كريدي أجريكول مصر سعر

بـ: 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.