سعر الريال السعودي اليوم السبت 18-3-2023 مقابل الجنيه المصري

حقق سعر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس
سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي القطري
وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري إلى: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري
حدد البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي بـ: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في بنك المشرق
أكد بنك المشرق أن سعر الريال السعودي سجل: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
بلغ سعر
سعر صرف العملة السعودية في ميد بنك
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك: 7.97 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي
أوضحت تقديرات مصرف أبوظبي الإسلامي أن سعر الريال السعودي وصل إلى: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في البنك المصري الخليجي
وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي إلى: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
بلغ سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 8.00 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر العملة السعودية في المصرف المتحد
أشار المصرف المتحد إلى أن سعر الريال السعودي سجل: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.19 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
أوضح البنك التجاري الدولي أن سعر الريال السعودي سجل: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر
سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر سعر: 8.11 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر
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