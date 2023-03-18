سعر الريال السعودي اليوم السبت 18-3-2023 مقابل الجنيه

حقق سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

اليوم السبت 18-3-2023 مقابل الجنيه المصري في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبنوك المصرية والإسلامية والأجنبية والعربية المختلفة، استقرارا في الشراء والبيع، وبحسب التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار صرف العملة السعودية، وفقا لماكينات الصراف الآلي، والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

طرح سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

عرض سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 8.00 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري إلى 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

طرح سعر

سعر عملة مملكة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الاهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

عرض سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة، أمام الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.