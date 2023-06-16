سعر الريال السعودي اليوم السبت 17-6-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

اليوم الجمعة 16-6-2023 أمام نظيره الجنيه المصري على مستويات الشراء والبيع، لليوم الثاني على التوالي، نتيجة عطلة القطاع المصرفي الإسبوعية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة، ووصل لمتوسط سعر صرف 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، بحسب تقرير «البنك المركزي المصري» الأخير والمنشور على موقع الرسمي، ويقدم موقع «المال» في التقرير اليوم التالي أسعار عملة مملكة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية والماوقع الرسمية للبنوك العامل بالقطاع المصرفي.

وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك أبو ظبي التجاري،إلى مستويات 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك التنمية الصناعية، 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

فيما سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

عرضت فروع بنك قطر الوطني الأهلي سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية عند 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في بنك سايب

حافظ سعر الريال السعودي على مستواه دخل فروع بنك SAIB أمام الجنيه ، 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

من ناحية آخرى سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل فروع المصرف المتحد 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الريال السعودي اليوم داخل فروع بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

بلغ الريال السعودي داخل فروع البنك المصري الخليجي، أمام العملة المحلية المصرية 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بينما بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك مصر

ووصل سعر الريال السعودي في داخل فروع مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.