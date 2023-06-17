سعر الريال السعودي اليوم السبت 17-6-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

اليوم السبت 17-6-2023 على مستواه اليوم السبت، لليوم الثاني على التوالي، بسبب عطلة الأسبوع المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة، ووصل لمتوسط سعر صرف 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، بحسب تقرير «البنك المركزي المصري» الأخير والمنشور على موقع الرسمي. ويقدم موقع «المال» في التقرير اليوم التالي أسعار عملة مملكة السعودية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية ببنك التنمية الصناعية، 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية بالبنك الأهلي الكويتي إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

يتيح بنك QNB سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية داخل فروع عند مستويات 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في بنك SAIB

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ببنك الشركة المصرفية العربية إلى 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

من ناحية أخرى سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه ببنك المصرف المتحد 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

عرضت فروع بنك الكويت الوطني سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي بإيجي بنك أمام العملة المحلية المصرية إلى 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع، في آخر تحديث له.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

عرضت فروع بنك الإسكندرية سعر

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أمام الجنيه المصري بـ8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي داخل البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه إلى 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك مصر

عرضت فروع بنك مصر الحكومي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.