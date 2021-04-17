سعر الريال السعودي اليوم السبت 17-4-2021 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بمستهل تعاملات اليوم السبت، 17 أبريل 2021، داخل البنوك المحلية وشركات الصرافة، متوسط سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب آخر تحديثات معلنة من البنك المركزي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع البنك الأهلي المصري، أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أظهرت شاشات التداول داخل فروع بنك مصر، ثاني أكبر مصرف حكومي، استقرار سعر صرف الريال السعودي عند نفس مستويات الأمس، ليسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، صباح اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك العربي الأفريقي الدولي

يعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، في فروع بنك العربي الأفريقي الدولي، عند مستوى سعري 4.06 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الأول

اتخذ سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل فروع بنك أبو ظبي الأول، عند 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بالتداولات الصباحية. ريال سعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أجريكول، وصل سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري، عند مستوى 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بمستهل التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الاسلامي

ويتداول سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، على شاشات بنك فيصل الاسلامي، عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، صباح اليوم، السبت.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وشهد سعر صرف العملة السعودية مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع بنك HSBC، مستوى سعري عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

أظهرت أحدث تقارير المال بلوغ أعلى سعر للريال السعودي بالسوق المصرية، على مستويات الشراء، داخل فروع 5 بنوك؛ بلوم وعودة والمشرق وQNB والأهلي المتحد، ليعرض عند 4.17 جنيه، صباح اليوم.

أدنى سعر للريال السعودي

ينفرد مصرفان بتداول سعر الريال السعودي عند أدنى مستوى في السوق المحلية، 4.03 جنيه على مستوى الشراء، بالتعاملات الصباحية، وهما “مصر إيران للتنمية” و”المصرف المتحد”.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

حافظ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بسوق الصرافة المحلية، على نفس مستويات أسعار الأمس، عند مستوى 4.15 و4.18 للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً للأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة، في بداية تداولات اليوم.