سعر الريال السعودي اليوم السبت 18-11-2023 أمام الجنيه

حافظ سعر اليوم السبت 18-11-2023 ، على مستوياته المعلنة أول أمس الخميس الماضي، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية بحسب شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية، ليسجل سعر عملة المملكة كمتوسط سعر عند 8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث للبنك المركزي على صفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتقدم البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» سعر صرف العملة السعودية عن اخر مستوى شراء وبيع عرضته البنوك على منصاتها الرسمية والتي جاءت عند.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل العملة المصرية المحلية بالبنك المصري الخليجي لـ 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في ميد بنك

بلغ سعر الريال السعودي مقابل العملة المصرية المحلية على موقع ميد بنك، 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أبقى سعر على مستواه مقابل العملة المصرية المحلية بمصرف أبو ظبي الإسلامي، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الريال السعودي مقابل العملة المصرية المحلية ببنك التعمير والإسكان، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل العملة المصرية المحلية بموقع البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي مقابل العملة المصرية المحلية بالمنصة الرسمية لبنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الريال السعودي مقابل العملة المصرية المحلية ببنك المصرف العربي الدولي 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي- مصر 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي مقابل العملة المصرية المحلية داخل بنك المصرف المتحد 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

استقر سعر الريال السعودي مقابل العملة المصرية المحلية ببنك قطر الوطني الأهلي 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

كما استقر سعر مقابل العملة المصرية المحلية ببنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.