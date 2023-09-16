سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-9-2023 مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-9-2023، على مستوياته الأخيرة مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ليصل متوسط سعر عملة السعودية وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف بحسب ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في الأفرع، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي، 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر، 8.11 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

أما سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، فحقق مستوى صرف عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، عند 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وحافظ سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني على مستواه الأخير عند: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف العربي الدولي

وعرض المصرف العربي الدولي، سعر أمام الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وطرح بنك قناة السويس، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وقدّر بنك القاهرة، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.