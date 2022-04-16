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سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-4-2022 في البنوك المصرية

المصرف المتحد يعرض أقل سعر للريال
‫محمود الصباغ‬‎ 9:48 ص, السبت, 16 أبريل 22 9:48 ص, السبت, 16 أبريل 22

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أظهرت آخر التحديثات استقرا سعر الريال السعودي اليوم السبت 16 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ويصل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.890 جنيه للشراء، و4.916 للبيع:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أظهرت شاشات التداول اللحظية في آخر تعاملات لها وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

ووبلغت مستويات عملة المملكة العربية السعودية شاشات التداول مقابل الجنيه المصري، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وحافظت العملة السعودية على مستواها أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد 4.73 جنيه للشراء، و4.91 للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، عند 4.76 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-11-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

كما بينت آخر التحديثات استقرار سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري.

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

ووصلت مستويات الريال السعودي داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وبين التقرير الصباحي استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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