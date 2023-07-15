سعر الريال السعودي اليوم السبت 15-7-2023 أمام الجنيه المصري

مازال سعر اليوم السبت 15-7-2023، مستقرًا أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، مسجلًا مستوى صرف عند: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات، وترصد بوابة جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية بحسب ماكينات الصراف الآلي وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي

حقق سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في بنك الاستثمار العربي، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قناة السويس

وعرض بنك قناة السويس، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

وفي بنك التعمير والإسكان، بلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف أمام الجنيه عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

أما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، حقق مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وشهد سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية مستوى صرف عند: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

أما سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، حقق مستوى صرف عند: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.