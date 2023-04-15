سعر الريال السعودي اليوم السبت 15-4-2023 مقابل الجنيه المصري

حقق سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

اليوم السبت 15-4-2023 مقابل الجنيه استقرار لسعري الشراء والبيع، في ثاني أيام الإجازة الأسبوعية للبنوك، وبحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار صرف عملة مملكة السعودية، طبقًا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سعر

سعر عملة مملكة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.