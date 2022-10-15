استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 15-10-2022 أمام الجنيه المصري، وسجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري، 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع، حسب التحديث الأخير الصادر على موقع البنك مساء أول أمس الخميس، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار صرف عدد من العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية داخل مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، 5.19 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، إلى 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني

سجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني، 5.18 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 5.06 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، إلى 5.08 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك سايب

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب، 5.14 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 5.20 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي في بنك مصر، 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، إلى 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك العربي الافريقي الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك العربي الافريقي الدولي، 5.09 جنيه للشراء، و5.26 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.