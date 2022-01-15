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سعر الريال السعودي اليوم السبت 15-1-2022 أمام الجنيه

سعر المصرف المتحد عند أقل سعر
‫محمود الصباغ‬‎ 8:56 ص, السبت, 15 يناير 22 8:56 ص, السبت, 15 يناير 22

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استقر سعر صرف الريال السعودي اليوم الجمعة 15يناير 2022 استقرارا بأغلب البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

أظهر التقرير الصباحي لـ”المال” شراء وبيع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

استقر الريال السعودي ببنك المصرف المتحد في تقديم السعر الأقل لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وأظهر التقرير الصباحي لـ”المال” استقرار الريال بالبنك الأهلي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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