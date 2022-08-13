استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 13-8-2022 أمام الجنيه المصري مساء اليوم، وسجل 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير من البنك المركزي المصري والصادر أول أمس الخميس، نظرًا لاستمرار العطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، ويرصد موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي سعر العملة السعودية، بحسب ما تظهره ماكينات الصراف الآلي بعدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك العربي الإفريقي

وصل سعر صرف الريال السعودي بالبنك العربي الإفريقي، أمام الجنيه المصري، 4.95 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري،5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع، وفقًا لماكينات الصراف الآلي.

سعر عملة السعودية في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري 5.05 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، وفقًا لماكينات الصراف الآلي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

حقق سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري، 5.04 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

سجل سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري 4.92 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر صرف الريال السعودي بالبنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري، 5.06 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، وفقًا لماكينات الصراف الآلي.

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

حقق سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.