سعر الريال السعودي اليوم السبت 13-5-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

اليوم السبت 13-5-2023 مقابل الجنيه المصري، في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي استقرارا لسعري الشراء والبيع، ووصل لمتوسط سعر صرف 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك البركة

سعر

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 8.04 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.