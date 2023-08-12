سعر الريال السعودي اليوم السبت 12-8-2023 مقابل الجنيه المصري

لا يزال سعر الريال السعودي اليوم السبت 11-8-2023، محافظًا على مستواه الأخير مقابل الجنيه المصري، كما سجل متوسط أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية استقرارًا خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، ليصل إلى 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع.

وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف بحسب عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم بنفس مستواه الأخير في بنك الإسكندرية عند: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي في مقابل الجنيه المصري المصرف المتحد إلى، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وطرح بنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك سايب

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، 8.10 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وحافظ سعر الريال السعودي على ستوياته الأخيرة مقابل الجنيه المصري في بنك البركة عند: 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وطرح بنك قطر الوطني الأهلي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وحقق سعر أمام الجنيه المصري في ميد بنك، 7.97 جنيه للشراء، مقابل 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ومازال سعر الريال السعودي محافظًا على مستواه أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

ومازال سعر الريال السعودي في بنك القاهرة محافظًا على مستواه الأخير عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 8.16 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.