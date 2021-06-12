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سعر الريال السعودي اليوم السبت 12-6-2021 في البنوك المصرية

"المركزي" يعلن سعر الريال عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع
منى صلاح 9:02 ص, السبت, 12 يونيو 21 9:02 ص, السبت, 12 يونيو 21

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سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بتعاملات اليوم السبت، 12-6-2021، فى البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، متوسطا سعريا 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بحسب آخر التحديثات المعلنة عن سعر الريال السعودي على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، فيما يعد يومي الجمعة والسبت العطلة الرسمية الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري.

وتستعرض منصة المال الإلكترونية بمستهل تعاملات اليوم، سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية، داخل عدد من البنوك المحلية الرئيسية وشركات الصرافة المصرية.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

عند 0.27 دولار أمريكي؛ يتداول سعر الريال السعودي أمام الدولار في بداية تعاملات اليوم.

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سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما أظهرت شاشات التداول اللحظي، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبالمثل، يتداول سعر الريال أمام الجنيه، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر بنك حكومي، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

كذلك، حقق سعر عملة المملكة السعودية أمام الجنيه، بفروع الشركة المصرية للصرافة، 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، بمستهل التعاملات.

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سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

ويتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بفروع البنوك التجارية الخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، خلال فترة التعاملات الصباحية اليوم، كالآتي؛

سعر الريال السعودي في بنك SAIB

شهد سعر الريال مقابل الجنيه، بفروع بنك SAIB، سعري 4.1 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، خلال فترة التعاملات الصباحية اليوم.

سعر الريال السعودي في مصرف ميد بنك

وعند 4.03 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، يتداول سعر الريال مقابل الجنيه، بفروع ميد بنك.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

فيما افتتح سعر الريال السعودي تعاملاته أمام نظيره المصري، عند مستوى سعري 4.06 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك الكويت الوطني.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وعلى صعيد بنوك المعاملات الإسلامية؛ يتداول سعر الريال مقابل الجنيه بفروع بنك فيصل الإسلامي، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، صباح اليوم.

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بقلم منى صلاح

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