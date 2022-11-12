سعر الريال السعودي اليوم السبت 12-11-2022 في البنوك مقابل الجنيه المصرى

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت 12-11-2022 في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى مقابل الجنيه، استقرار في الأسعار، ووصل إلى 6.46 جنيه للشراء، و 6.48 للبيع، طبقا للتقرير الأخير لمتوسط أسعار سعر الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة دولة السعودية، وفقا لماكينات الصراف الآلى للبنوك المصرية والعربية والأجنية والمواقع الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجارى الدولى

حقق سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى 6.47 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصرى الخليجى

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجي أمام الجنيه إلى 6.46 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الاهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري 6.47 جنيه للشراء، و 6.48 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصري 6.45 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية ، مقابل الجنيه المصري بــ 6.45 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصرى 6.42 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربى الإفريقى

حقق سعر الريال السعودي في البنك العربى الإفريقى ، مقابل الجنيه المصرى 6.32 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك الاهلى الكويتى

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصرى إلى 6.48 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربى

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإستثمار العربى، مقابل الجنيه المصرى 6.48 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف العربى الدولى

قدر سعر الريال السعودي في المصرف العربى الدولى، أمام الجنيه المصرى بـ 6.46 جنيه للشراء، و6.49 للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامى، مقابل الجنيه المصري 6.49 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصرى 6.47 جنيه للشراء، و 6.48 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدى أجريكول مقابل الجنيه المصرى، 6.43 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.